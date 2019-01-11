Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat - Askeri Araçlarla Yüklü Tren Gaziantep'e Ulaştı
Kocaeli'den yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı.
Kocaeli'den yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı.
Derince'den 19 vagona yüklenen Kayar Köprücü Tankları, mayın patlatma tankları ve diğer askeri araçlar, İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Garı'na geldi.
Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gelen konvoyun Diyarbakır istikametine gittiği bildirildi.
Kaynak: AA