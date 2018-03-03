Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat - Askeri Araçlar Tezahüratlarla Uğurlandı
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Ülkenin farklı noktalarındaki birliklerden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen, aralarında obüs yüklü tırların da bulunduğu yaklaşık 40 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi.
Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 150 araçlık konvoyla karşılandı. Zaman zaman askeri araçları durdurmayı başaran vatandaşlar, Mehmetçik'in ellerini sıkarak dualar etti.
Kent çıkışına kadar korna, marş ve tezahüratlarla uğurlanan askerlerin sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.