Afrin Operasyonunda 6'ıncı Gün! Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Aralıksız Sürüyor

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk altı gününde 306 teröristin öldürüldüğünü ve 25 hedefin imha edildiğini duyurdu. Afrin operasyonu kapsamında farklı illerden gönderilen tanklar Hatay'a ulaştı. Askeri personel tarafından tırlardan indirilen tanklar, sınır birliklerine sevk edildi. Tankların harekat kapsamında takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

KİLİS'E DE SEVKİYAT YAPILDI

Başka bir sevkiyat ise Kilis'e yapıldı. Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve mühimmatlar Kilis'e nakledildi.

20 ARAÇLIK KONVOY

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı araç ve mühimmat taşıyan tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında akşam saatlerinde Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Gaziantep-Kilis karayolundan geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı konuşlandırılacak.

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