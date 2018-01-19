Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat - 20 Araçlık Konvoy Kilis'e Ulaştı
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı ve kirpi yüklü tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Suriye sınır hattı istikametine doğru yol aldı.
Geniş güvenlik önlemleri altında bölgeye sevk edilen araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.