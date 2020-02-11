Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan kirpi ve zırhlıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine doğru hareket eden askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.