Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)
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Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

11.02.2020 23:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:47
Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan kirpi ve zırhlıların bulunduğu konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine doğru hareket eden askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)
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