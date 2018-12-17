Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı bir süre önce Hatay'a getirilen askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı bir süre önce Hatay'a getirilen askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı yüklü askeri tırlar, Hassa-İslahiye kara yoluna doğru seyir haline geçti.
Askeri araçların güvenlik önlemleri altında Gaziantep istikametine doğru ilerlediği görüldü.
Kaynak: AA