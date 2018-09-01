Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.
Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.
Çeşitli kentlerden gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve lojistik araçlar ile yakıt tankerlerinden oluşan yaklaşık 20 araçlık konvoy, Kilis'e geldi.
Kent merkezinden geçen konvoy, Hatay istikametine doğru hareket etti.
Araç ve personelin, sınırın Suriye tarafındaki bölgelerindeki üslerde görev yapacağı öğrenildi.