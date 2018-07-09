Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye'deki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı.

Çeşitli kentlerden gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve lojistik araçlar ile yakıt tankerlerinden oluşan yaklaşık 15 araçlık konvoy Kilis'e geldi.

Burada bir süre bekleyen konvoy, daha sonra Suriye'ye hareket etti.

Araç ve personelin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerindeki üslerde görev yapacağı öğrenildi.