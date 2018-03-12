Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü tırlar ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e geldi.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü tırlar ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e geldi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerden gönderilen 7 araçlık konvoy, Musabeyli ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında sınır hattına geçen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.