Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü tırlar ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü tırlar ile zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kilis'e geldi.
Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerden gönderilen yaklaşık 40 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kente ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.