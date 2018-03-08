Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e geldi.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e geldi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çeşitli kentlerdeki birliklerden gönderilen yaklaşık 15 zırhı personel taşıyıcısından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında kent merkezine ulaştı.
Sınır hattına geçen zırhlı personel taşıyıcıları kullanan askerler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan ve el sallayan çocuklara korna çalarak karşılık verdi.