Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
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Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.


Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen obüs ve zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü 6 araçlık tır konvoyu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kente ulaştı.


Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen konvoyun, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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