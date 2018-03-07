Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen obüs ve zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü 6 araçlık tır konvoyu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kente ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen konvoyun, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.