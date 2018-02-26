Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki birliklerinden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen Fırtına obüsü yüklü 7 tırdan oluşan konvoy, Musabeyli ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında sevk edilen ve sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen araçlar, sınır hattındaki görev yerlerine geçti.
Öte yandan Fırtına obüsleri, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör hedeflerine yönelik atışlarını sürdürüyor.