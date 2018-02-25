Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Çeşitli kentlerdeki birliklerden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen obüs yüklü 7 tır, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi.

Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 50 araçlık konvoyla karşılandı. Şehrin çıkışına kadar kornalar ve tezahüratlarla uğurlanan askerlerin sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Fırtına obüsleri, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerini ateş altına almaya devam ediyor.