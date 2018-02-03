Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
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Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

- Askeri araçların görüntüsü Genel ve detay görüntüler Suriye sınırına askeri sevkiyat ZPT ve ZMA'lardan oluşan konvoy, sınırdaki birliklere gönderildiKİLİS - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e geldi.

- Askeri araçların görüntüsü
Genel ve detay görüntüler Suriye sınırına askeri sevkiyat
ZPT ve ZMA'lardan oluşan konvoy, sınırdaki birliklere gönderildi

KİLİS - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e geldi.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), zırhlı muharebe aracı (ZMA) oluşan konvoy 9 araçlık konvoy, kent merkezine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen ve sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen araçlar, sınır hattındaki görev yerlerine geçti.

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