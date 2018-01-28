Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı askeri araç sevkiyatı sırasında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sevgi ve destek gösterileri yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Erzurum Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından otobüs ve askeri zırhlı araçlar, Afrin'e ulaştırılmak üzere üzere Kilis'e uğurlandı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde vatandaşlarca "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.