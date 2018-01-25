Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve mühimmatlar Kilis'e nakledildi.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araç ve mühimmatlar Kilis'e nakledildi.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı araç ve mühimmat taşıyan tırlardan oluşan 20 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında akşam saatlerinde Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Gaziantep-Kilis karayolundan geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı konuşlandırılacak.