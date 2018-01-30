Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat - 15 Araçlık Askeri Konvoy Kilis'e Ulaştı
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Ülkenin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen aralarında zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da yer aldığı 15 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında akşam saatlerinde Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyü'ne ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Afrin sınır hattına geçen konvoyun birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.