Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.

27.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:37
Suriye sınırına askeri sevkiyat

'nin çeşitli illerinden sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, 'e ulaştı.

'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personel konvoyu, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan askerlerin de bulunduğu konvoyda, mayına dayanıklı 'Kirpi'ler ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu görüldü.


Kaynak: DHA

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