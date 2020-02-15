Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) farklı birliklerinden yola çıkan askeri konvoy, Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.

15.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:21
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () farklı birliklerinden yola çıkan askeri konvoy, 'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.

'nin şehrinde kontrol noktalarını arttırmak amacıyla Türkiye'nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personel, personel taşıyıcı askeri araçlar, mühimmat ve malzemelerin yer aldığı konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'daki sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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