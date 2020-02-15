Suriye sınırına askeri sevkiyat
GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) farklı birliklerinden yola çıkan askeri konvoy, Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.
GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) farklı birliklerinden yola çıkan askeri konvoy, Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.
Suriye'nin İdlib şehrinde kontrol noktalarını arttırmak amacıyla Türkiye'nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personel, personel taşıyıcı askeri araçlar, mühimmat ve malzemelerin yer aldığı konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'daki sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP