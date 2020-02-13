Suriye sınırına askeri sevkiyat
Haberler » Güncel » Suriye sınırına askeri sevkiyat - Haber

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı.

13.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:32
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere tank ve Fırtına obüsü takviyesi yapıldı.


TSK tarafından yurdun çeşitli yerlerinden gönderilen tank ve Fırtına obüslerini taşıyan araçların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.


Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Hatay istikametine doğru gitti.

Askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler