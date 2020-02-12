Suriye sınırına askeri sevkiyat
Haberler » Güncel » Suriye sınırına askeri sevkiyat - Haber

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

12.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:58
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.

'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan 15 araçlık tank yüklü tırlar, Gaziantep-Hatay istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler