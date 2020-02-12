Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan 15 araçlık tank yüklü tırlar, Gaziantep-Hatay istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.