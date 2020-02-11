Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

11.02.2020 22:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:19
Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce sınır hattına zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı.


Kaynak: DHA
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