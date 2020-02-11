Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

11.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:25
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.


Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü tır, kirpi ve zırhlıların bulunduğu 50 araçlık konvoy, Gaziantep-Hatay istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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