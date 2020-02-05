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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa ve Kilis'te bulunan ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'daki sınır birliklerine gönderildi.

05.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:00
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa ve 'te bulunan ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlar 'daki sınır birliklerine gönderildi.

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen 20 araçlık konvoyun sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA
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