Suriye sınırına askeri sevkiyat

05.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:00

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa ve Kilis'te bulunan ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'daki sınır birliklerine gönderildi.

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen 20 araçlık konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA