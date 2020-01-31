Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
31.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:12
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen araçların sınır birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA