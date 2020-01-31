Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

31.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:12
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı araçlar ve komandolar, 'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen araçların sınır birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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