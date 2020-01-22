Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.

22.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:36
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından, sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy 'e geldi.

Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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