Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.

21.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:54
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.

'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce 'e gönderilen zırhlı muharebe araçları taşıyan tırlar, Elbeyli ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri altında Öncüpınar sınır hattına doğru hareket etti.

Araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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