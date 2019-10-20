Suriye sınırına askeri sevkiyat

20.10.2019 20:58

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komandoları taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan otobüsler İslahiye ilçesine geldi. Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği otobüsler daha sonra Kilis istikametine hareket etti.

Komandoların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA