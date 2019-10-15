Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.
Çeşitli illerden sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçları taşıyan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Gaziantep'in Karkamış ilçesine ulaştı.
Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen konvoy, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.