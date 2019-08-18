Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine, zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.

18.08.2019 11:36
Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesine, zırhlı araç ve asker sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere, zırhlı araç ve asker sevkiyatı sürdürülüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen zırhlı araçlar ve askerler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. 10 araçlık askeri konvoy, gece saatlerinde, güvenlik önlemleri alınarak, 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'na getirildi. Konvoydaki araç ve askerlerin sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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