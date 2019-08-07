Suriye sınırına askeri sevkiyat

07.08.2019 21:53

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve içinde mühimmat bulunan konteyner taşıyan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa - Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.

Konteyner taşıyan araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Konvoya polis trafik ekipleri eşlik etti.

Kaynak: AA