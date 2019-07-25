Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan 10 araçlık konvoy, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolundan Suruç ilçesine doğru hareket etti.
Personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti.
Kaynak: AA
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