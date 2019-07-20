Suriye sınırına askeri sevkiyat
Hatay'dan Suriye sınırında tank sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'dan Suriye sınırında tank sevkiyatı devam ediyor. İskenderun Ahmet Tor Kışlası'ndan çıkan tanklar yoğun güvenlik önlemleri altında tırlarda taşındı. Tırlar İskenderun'un Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi. Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde Şanlıurfa'ya doğru ilerleyen tırlardaki tankların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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