Suriye sınırına askeri sevkiyat
HATAY (İHA) – Hatay'dan Suriye sınırında tank sevkiyatı devam ediyor.
HATAY (İHA) – Hatay'dan Suriye sınırında tank sevkiyatı devam ediyor.
İskenderun Ahmet Tor Kışlası'ndan çıkan tanklar yoğun güvenlik önlemleri altında tırlarda taşındı. Tırlar İskenderun'un Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi. Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde Şanlıurfa'ya doğru ilerleyen tırlardaki tankların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
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