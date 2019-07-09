Suriye sınırına askeri sevkiyat

Hatay'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen mühimmat ve personel taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü kamyon, uçaksavar, zırhlı ambulans, yakıt tankı ile askeri personel taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesi üzerinden kent merkezine geldi.

Güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine geçiş yapan konvoydaki personel ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA