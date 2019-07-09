Suriye sınırına askeri sevkiyat

Hatay'dan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla gönderilen mühimmat ve personel taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat yüklü kamyon, uçaksavar, zırhlı ambulans, yakıt tankı ile askeri personel taşıyan araçlardan oluşan konvoy kent merkezine geldi.

Güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerleyen konvoydaki personel ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA