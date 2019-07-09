Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.

Konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırı istikametine hareket etti.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA