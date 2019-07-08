Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'nın Suruç ve Akçakale ilçelerine doğru yola çıktı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü tır, mühimmat yüklü kamyon ve otobüslerden oluşan yaklaşık 30 araçlık konvoy, kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti.

Askeri araçlar ve personelin Suruç ve Akçakale ilçelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Konvoya jandarma ve polis trafik ekiplerin eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: AA