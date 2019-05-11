Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden daha önce Gaziantep ve Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen konvoy, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı istikametine doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA