Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı iş makinelerinin de yüklü olduğu askeri araçlar, kent merkezinden geçerek Öncüpınar Sınır Kapısı'na doğru ilerledi.
Sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA