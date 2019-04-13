Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınır hattına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

HATAY-Suriye sınır hattına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araç sevkiyatı yapıldı. 

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçen zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Askeri araçlar, ZPT'ler ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - Hatay

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et