Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

HATAY-Suriye sınır hattına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araç sevkiyatı yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçen zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT), komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, Reyhanlı ilçesine geçiş yaptı. Askeri araçlar, ZPT'ler ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - Hatay

Kaynak: DHA