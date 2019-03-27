Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Şanlıurfa'ya geldi.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Şanlıurfa'ya geldi.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen ve aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Ceylanpınar ilçesine ulaştı.

Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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