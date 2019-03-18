Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçları, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçları, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gece saatlerinde Suriye sınır birliklerine asker ve onlarca ZPT sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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