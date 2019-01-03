Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve obüslerin bulunduğu yaklaşık 20 araçlık konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Hatay ve çevre illerden yola çıkan tank ve obüsleri taşıyan TIR'ların bulunduğu, yaklaşık 20 araçlık konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Gaziantep'e ulaştı. Konvoy, ardından Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. TIR'larla taşınan tank ve obüslerin, Suriye sınırındaki askeri birliklerde takviye olarak konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Askeri araçların ilerlemesi

Obüs ve tanklar

Genel ve detay görüntüler

 Haber-Kamera: MUSTAFA KANLI/GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 192 MB

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Kaynak: DHA
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