Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı.
Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Şanlıurfa'ya ulaştı.
Kilis'ten yola çıkan obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA