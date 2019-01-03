Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.
Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.
Kilis'ten yola çıkan obüs, tank, zırhlı ambulans ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kente geldi.
Güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA