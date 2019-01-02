Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten ayrıldı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'ten ayrıldı.
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında hazır bekletilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, kentten ayrılarak Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA