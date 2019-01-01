Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoylar Mardin ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoylar Mardin ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoylar, merkez Artuklu ilçesine geldi.
Batman'dan ve Diyarbakır'dan gönderilen konvoy Artuklu ilçesinden Nusaybin ilçesine doğru ilerledi.
Öte Yandan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gelen konvoyda Mardin-Şırnak güzergahına ilerledi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Konvoylar ildeki polis geçiş noktalardan geçerken de polisler el sallarken askeri araçlardaki personelde korna çaldı.
Kaynak: AA